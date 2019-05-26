Зеленский отреагировал на задержание митингующих

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не принимать меры против протестующих, если они не нарушили правопорядок. Об этом он написал в своем Facebook 26 мая на фоне информации о задержании двух митингующих, требовавших его импичмента.

По словам Зеленского, информация ряда СМИ о задержании не подтвердилась, однако он попросил сотрудников полиции действовать на митингах "мягче".

"Критики не боюсь", - подчеркнул президент, отметив, что по данному факту в ведомстве проведут служебную проверку.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил Украинской правде намерение провести проверку по данному инциденту.

Он отметил, что будет изучен вопрос, почему полицейские не остановились на профилактической разъяснительной беседе и устном предупреждении и была ли необходимость приглашать протестующих в отделение "для составления админматериалов".