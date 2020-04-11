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11.04.2020

Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию на сайте главы государства от 23 марта 2020 года с призывом вернуть Уляну Супрун на пост министра здравоохранения Украины.

Глава государства напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

Зеленский отметил, что новый глава Минздрава приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

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