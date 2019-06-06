Зеленский ответил на петицию об его отставке

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский согласно действующему законодательству ответил 6 июня на электронную петицию, автор которой требовал отстранить президента от занимаемой должности.

Зеленский напомнил, в каких случаях полномочия президента Украины прекращаются досрочно (статья 108 Конституции):

отставка;

невозможность исполнять полномочия по состоянию здоровья;

импичмент;

смерть.

Он также добавил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре президентских выборов и поддержали Зеленского.

Президент предложил инициатору петиции и ее подписантам требовать от депутатов парламента проголосовать за его законопроект об импичменте, поданный в Верховную Раду 29 мая.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно", - подчеркнул президент.