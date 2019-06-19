Зеленский ответил на выводы следователей по MH17

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по катастрофе MH17. Об этом говорится в сообщении АП в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17", - говорится в сообщении.

В Администрации президента отметили, что глава государства надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в "дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин".