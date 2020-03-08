Зеленский озвучил надежды на суд по делу MH17

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малайзийского Боинга рейса МН17 над Донбассом в 2014 году будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.

Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.