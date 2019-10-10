Зеленский: По выборам на Донбассе есть план "Б"

Источник: Корреспондент.net

У Украины есть план "Б" по выборам на Донбассе. Об этом в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть план "Б". Я не хочу о нем сейчас говорить, если можно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос есть ли план "Б", если Россия будет настаивать на проведении выборов до восстановления контроля над государственной границей.

Также он отметил, что выборы в ОРДЛО не состоятся пока не будет доступ к процессу для Центральной избирательной комиссии, журналистов и международных наблюдателей.

По его словам, в минских договоренностях задекларировано проведение выборов перед тем, как Украина получит контроль над границей.

"Единственный сложный вопрос, что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинским контролем. Я вижу, как по-другому решать этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, чтобы совсем по-другому это решать", - сказал Зеленский.

"А кто поедет, если там будут войска. Тогда только если будут обеспечены все вопросы безопасности, тогда там произойдут выборы. Мы хотим журналистов, иностранных наблюдателей. Потому что так должны происходить выборы. Если мы говорим о выборах, то по украинскому законодательству. Если не будет доступности ЦИК туда, журналистов с самого начала, если мы это увидим - они не состоятся, несмотря на то, что мы подпишем. У нас сейчас подписаны минские договоренности. И что? Это не о чем", - сообщил президент Украины.