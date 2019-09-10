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10.09.2019

Зеленский подал в Раду прошение о роспуске ЦИК

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии. Представление во вторник, 10 сентября, публикует УП.

В нем говорится, что ЦИК "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

"Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198", - говорится в сообщении.

По данным издания, документ подписан Зеленским 9 сентября. Сегодня он поступил в Верховную Раду.

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