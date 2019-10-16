Найти

16.10.2019

Зеленский подписал два "финансовых" закона

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (о сплите). Об этом сообщается на сайте парламента в среду, 16 октября.

Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Так, уже с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй", - сообщали ранее в НБУ.

Также сообщили, что закон о "сплите" должен помочь стране получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, отвечающую международным стандартам.

Также Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

Документ обязывает финансовые учреждения раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

"Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость", - сообщали в НБУ.

Закон также предусматривает новые штрафы для учреждений, которые будут нарушать права потребителей. Самая большая санкция - за увеличение процентной ставки в одностороннем порядке и без предупреждения потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, отметили в НБУ.

Также документом предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме, либо не сообщено о уступке обязательства по договору.

Новости раздела
Украина
17.10.2019
Гладковский объявил голодовку
Задержание не имеет к делу НАБУ о коррупции в оборонке, утверждает экс-замсекретаря СНБО.
Украина
17.10.2019
В Украине упразднили прапорщиков
Парламент ввел новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ. За соответствующий законопроект проголосовали 278 народных депутатов.
Украина
17.10.2019
Операция Турции в Сирии: к Эрдогану приехал Пенс
Встреча президента Турции и вице-президента США продолжалась полтора часа. На ней обсуждалась операция Анкары в Сирии.
Украина
17.10.2019
Курсы валют на 18 октября: гривна приостановила падение
В пятницу доллар подешевеет на 10 копеек, а евро на 10 копеек подорожает. Курсы доллара на межбанке продолжают расти.
Украина
17.10.2019
"Слуга народа" попросил у Киева восемь квартир
Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".
Украина
17.10.2019
Зеленский назначил двух чиновников в АМКУ
Замглавы ведомства назначили Дарью Чередниченко, а государственным уполномоченным - Сергея Тищика.
Украина
17.10.2019
ВР создала комиссию по обеспечения суверенитета
В парламенте появилась комиссия, которая будет заниматься вопросом восстановления территориальной целостностии обеспечения суверенитета.
Украина
17.10.2019
Потребнастроения украинцев снова улучшились
Украинцы стали более оптимистично относиться к курсу гривны, а также выше оценили свое текущее личное материальное положение.
Украина
17.10.2019
Маркарова рассказала детали переговоров с МВФ
Министр финансов заявила, что в этом году переговоры идут быстрее, чем в предыдущие годы.
Украина
16.10.2019
Зеленский подписал два "финансовых" закона
Президент подписал законы о сплите и о защите прав потребителей финансовых услуг.
Украина
16.10.2019
Пенсия за год практически не изменилась
Почти половина пенсионеров в Украина получают выплаты на уровне 1500-2000 гривен в месяц.
Украина
16.10.2019
Зеленский не будет мешать импичменту Трампа
Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США, заявил украинский лидер.
Пенсия за год практически не изменилась | Маркарова рассказала детали переговоров с МВФ