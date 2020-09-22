Зеленский подписал указ об энергетической сфере

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал указ О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики.

Теперь Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции, а также о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Также Кабмин обязан разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность.

Согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование управления госпредприятием Энергоатомом, в частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению предприятием Кабмину.

Наконец, Кабмин должен принять меры, направленные на погашение задолженности перед производителями электроэнергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими своих обязанностей.

Отметим, что указ вступает в силу со дня его опубликования.