Зеленский подписал закон о повышении "минималки"

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 29 августа.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

В Офисе президента также напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабмин 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривен.