Найти

15.10.2019

Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, который предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР, а также сроках досудебного расследования. Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон позволяет уполномоченным подразделениям НАБУ, ГБР и органов безопасности снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.

Также Нацбюро расследований дали право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро. Согласно документу, в НАБУ сможет быть не более 500 человек начальствующего состава.

Сейчас если против украинца хотят совершить процессуальное действие, которое требует согласования прокурора или суда - то такое согласование необходимо и за границей тоже. Согласно этому законопроекту, по умолчанию процессуальные действия против украинцев за рубежом смогут проводить без такого согласования - разве что это предусмотрено международным договором или является обязательным условием предоставления такого вида помощи по законодательству запрашиваемой стороны. При этом срок действия такого разрешения не ограничивается, а надлежащим образом заверенная копия разрешения приобщается к материалам запроса.

Закон позволит следственному судье по ходатайству стороны защиты привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор "обязаны обеспечить проведение экспертизы", а не обращаться к следственному судье.

Предполагается, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье.

Остается возможность обжаловать уведомление следователя и прокурора о подозрении.

Изымается норма о праве участников судебного производства ходатайствовать об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается лишь краткое изложение обвинительного акта.

А суду предоставляется право ограничить продолжительность оглашения краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - "с учетом разумных сроков".

Согласно проекту, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации.

К протоколу о задержании лица надо будет добавлять фото в случае, если на момент задержания не известны фамилия и имя человека.

Почти все нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

Новости раздела
Украина
15.10.2019
Курсы валют на 16 октября: НБУ резко ослабил гривну
Украинская национальная валюта за день подешевела на 24 копейки по отношению к доллару и на 18 копеек по отношению к евро.
Украина
15.10.2019
Замена формулы Штайнмайера. Киев готовит план Б
Урегулирование ситуации на Донбассе может пойти несколькими путями, рассказала министр иностранных дел Украины.
Украина
15.10.2019
В Минске не согласовали новую дату разведения сил
В ОБСЕ констатировали возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Украина
15.10.2019
Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"
Представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, среди которых полное прекращение огня и роспуск "ЛНР" и "ДНР".
Украина
15.10.2019
Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ
Документ регламентирует сроки досудебного расследования и разрешает антикоррупционным органам самостоятельно пользоваться прослушкой.
Украина
15.10.2019
Зеленский инициировал мораторий на проверки ФЛП
Запрет на проверки физических лиц-предпринимателей будет введен на два года. Такое решение принято в связи с протестами против введения электронного чека.
Украина
10.10.2019
Зеленский: По выборам на Донбассе есть план "Б"
Президент рассказал, при каких обстоятельствах выборы на неподконтрольном Донбассе проводить не будут.
Украина
10.10.2019
Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены
Международный валютный фонд требует установить рыночные цены на коммуналку в Украине, сообщил президент.
Украина
10.10.2019
Помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины
Арестованные Лев Парнас и Игорь Фруман помогали Джулиани решать "украинский вопрос", сообщает The Wall Street Journal.
Украина
10.10.2019
В Нацбанке объяснили ситуацию с ценами
Инфляционное давление ослабляется из-за жесткой монетарной политики НБУ, что проявилось через обменный курс.
Украина
10.10.2019
В центре Киева перевернулась "скорая"
Водителя "скорой" и двух медиков, которые ехали в автомобиле, забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.
Украина
10.10.2019
Зеленский пригрозил сменить руководство МВД
Если к определенному сроку убийство журналиста Шеремета не булдет раскрыто глава государства отправит в отставку руководство МВД.
Зеленский инициировал мораторий на проверки ФЛП | Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"