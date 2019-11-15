Зеленский подписал закон о разделении Нафтогаза

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.

Она отметила, что Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.