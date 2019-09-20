Зеленский подписал закон об Антикорсуде

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде. Об этом говорится на странице закона на сайте парламента. Так, в графе о дате и состояние прохождения документа отмечается, что 20 сентября закон "Возвращено с подписью от Президента".

Отметим, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете Голос Украины.

В законе говорится, что со дня вступления в силу этого закона, в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение - апелляционная палата ВАСУ.

Отметим, что закон не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.