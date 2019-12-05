05.12.2019
Зеленский поговорил с Макроном перед Парижем
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегою Эммануэлем Макроном, сообщает Офис президента в четверг, 5 декабря.
Главы государств обсудили предстоящую встречу в нормандской формате 9 декабря и скоординировали позицию.
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