Зеленский поговорил с Макроном перед Парижем

По результатам аудита обнаружили, что: 22 из 83 предприятий - в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям

Несмотря на заявленные планы о наращивании собственной добычи газа, ее уровень ниже, чем в прошлом году.

Петер Сийярто утверждает, что языковой закон в Украине притесняет права венгров, поэтому Венгрия будет блокировать членство Украины в альянсе.

Предложенные Украиной тарифы значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, говорит глава Газпрома.

В офисе политика в Киеве проходят следственные действия, но по какому делу пока не сообщается.

Парламент во втором чтении законопроект о ликвидации "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Советник Зеленского надеется синхронизировать выборы на Донбассе с местными 31 октября, но с рядом условий.

После прекращения транзита газа через Украину цены в Европе могут резко вырасти, считает глава Нафтогаза.

Оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а трейдеры цены не уменьшили, установил Антимонопольный комитет.

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