Зеленский показал, как строился мост на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 24 ноября, опубликовал видео строительства моста в Станице Луганской. Соответствующий ролик появился в воскресенье, 24 ноября.

На видео в ускоренном темпе показано, как последние месяцы велись работы по строительству моста, который соединяет территорию Луганской области с "ЛНР".

"Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - говорится в сообщении.