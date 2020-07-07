07.07.2020
Зеленский получил два админпротокола от НАПК
Источник: Корреспондент.net
Президенту Владимиру Зеленскому выписали два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения об изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК во вторник, 7 июля.
Материалы передадут в суд.
Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК.
"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", - подчеркнули в ведомстве.
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