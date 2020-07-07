Зеленский получил два админпротокола от НАПК

Источник: Корреспондент.net

Президенту Владимиру Зеленскому выписали два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения об изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК во вторник, 7 июля.