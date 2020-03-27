Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

Источник: Корреспондент.net

Обсервацию пройдут около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

Он подчеркнул, что все эвакуированные украинцы в обязательном порядке пройдут обсервацию.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.