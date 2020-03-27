Найти

27.03.2020

Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

Источник: Корреспондент.net

Обсервацию пройдут около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

Он подчеркнул, что все эвакуированные украинцы в обязательном порядке пройдут обсервацию.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.

Новости раздела
Украина
27.03.2020
В Ивано-Франковске 10 случаев COVID-19 у больных пневмонией
Пятеро заболевших находятся в критическом состоянии. Предварительное тестирование показало у них наличие коронавируса.
Украина
27.03.2020
На Полтавщине впервые обнаружили коронавирус
Коронавирус нашли у 75-летней женщины с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время она за границу не выезжала.
Украина
27.03.2020
В Хмельницком первый случай коронавируса
Первый лабораторно подтвержденный случай зафиксировали в Хмельницком. В то же время пять подозрений, который существовали ранее, не подтвердились.
Украина
27.03.2020
В Радомышле новый случай заражения
COVID-19 обнаружили у женщины, которая ранее контактировала с первой жертвой коронавируса в Украине.
Украина
27.03.2020
Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч
Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.
Украина
27.03.2020
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
Приоритетные законопроекты, которые рассмотрит парламент, – связаны с мерами по борьбе с коронавирусом, объяснил глава государства.
Украина
27.03.2020
В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
Украина
27.03.2020
Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ
От Украины требуют принятия закона о банках и о рынке земли. Первый быстрый транш ожидается в течение двух недель.
Украина
26.03.2020
Зеленский заявил об ужесточении мер на время ЧС
Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, которые находятся за пределами Украины и безопасностью 40 млн человек внутри страны, отметил глава государства.
Украина
26.03.2020
Зеленский встретился с главами фракций
Во время встречи обсуждалось предстоящее внеочередное заседание парламента и инициативы по защите экономики от кризиса.
Украина
26.03.2020
В трех областях выявили новые случаи COVID-19
В Тернопольской области зафиксировали 11 новых случаев, в Житомирской - 2 и сразу 5 в Черновицкой. Также о 7 случаях сообщали в Киеве.
Украина
26.03.2020
Количество заболевших в мире превысило полмиллиона
Количество летальных исходов по всему миру уже более 23 тысяч, однако, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме.
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады | В Радомышле новый случай заражения