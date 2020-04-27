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27.04.2020

Зеленский пообещал украинцам ипотеку под 10%

Источник: Корреспондент.net

На текущей неделе Кабинет министров и Национальный банк должны представить программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам в понедельник, 27 апреля.

В частности, Зеленский поприветствовал решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%.

"Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения… Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим сотрудникам", – отметил Зеленский.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", – сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что Минздрав уже получил около 500 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства, а государство ставит цель делать в сутки не менее 10 тысяч таких тестов для выявления заражений коронавирусом.

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам. Своевременно выявить вирус является очень важным в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", – сказал Зеленский.

Он также указал, что на этой неделе ожидается уже традиционное прибытие из Китая самолетов, которые доставят в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

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