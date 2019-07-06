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06.07.2019

Зеленский пообещал выполнить минские соглашения

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений. Об этом он сказал в интервью изданию Deutsche Welle, фрагмент которого опубликован в Twitter издания.

Зеленский отметил, что ни он сам, ни кто-либо из его команды не подписывали текст минских соглашений. Несмотря на это, он заявил о намерении "делать все, что написано в минских договоренностях". По его словам, все это делается ради того, чтобы на Украине был мир.

"Нужно все время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим. Мы посылаем сигналы. Говорим о том, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые. Мы готовы делать все, что написано в Минских соглашениях. Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я - мы не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас наконец был мир", - сказал Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста о том, как он считает, слышат ли его украинцы, проживающие на неподконтрольных территориях и можно ли до них достучаться, Зеленский сказал, что хотел бы в это верить.

"Это комплексный, сложный вопрос. Я думаю, что многие нас слышат. Я уверен или, скажем так, хотел бы в это очень сильно верить. Мы будем это делать насколько сможем долго - максимально", - отметил Зеленский.

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