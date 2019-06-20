Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский убежден, что через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, и в страну "должна стоять очередь из инвесторов". Об этом он заявил в четверг, 20 июня, на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что провел "инвентаризацию" президентских указов минувших лет и отменил документы, которые сдерживали развитие экономики.

"Наша команда в Администрации президента не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику. И сегодня они отменены", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о "драконовских" штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничениях для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы и т.д.

Президент также сообщил, что отныне отменено требование обязательной продажи валютной выручки.

"Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За то и за другое должны поблагодарить Нацбанк. Я убежден, что это результат его независимости, я буду ее уважать и защищать", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в дальнейшем будет еще больше изменений. Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом, что поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и ускорить европейскую интеграцию.

Также Зеленский пообещал, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет. Кроме того, среди приоритетов - восстановление положительного имиджа Украины в мире, что будет способствовать привлечению инвесторов, преодоление коррупции, борьба с контрабандой и рейдерством.