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18.06.2019

Зеленский пообещал защиту немецким инвесторам

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, провел в Берлине встречу с крупным и средним бизнесом Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 миллиардов евро.

"Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 000 рабочих мест", - сообщил президент Немецко-украинского промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, однако, отметили, что для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей.

"Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Зеленский.

По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

Зеленский также рассказал об инновациях, которые планируют ввести в Украине, среди которых проект Государство в смартфоне, цель которого - уменьшение бюрократического давления на людей.

Глава государства также пригласил немецких бизнесменов на инвестиционный совет, который по его словам, будет проводиться дважды в год.

Зеленский также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Также участники встречи обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

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