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09.11.2019

Зеленский поручил разработать стандарт новостей

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ. Об этом говорится в тексте указа №837/2019, обнародованном на сайте главы государства в субботу, 9 ноября.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", – говорится в тексте указа.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, правительство должно предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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