Зеленский поручил развивать ИТ-сектор в Украине

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, стимулирующие развитие сферы информационных технологий. Об этом говорится в указе №371/2020, который в четверг, 3 сентября, подписал президент Владимир Зеленский, сообщил офис президента.

Зеленский поручил Кабмину предусмотреть временные налоговые льготы на зарплаты ИТ-специалистов для детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности украинских ИT-компаний на внешнем рынке.

Также президент требует усовершенствовать порядок следственных действий в ходе уголовного производства - для предотвращения необоснованного вмешательства в работу ИT-компаний.

Кроме этого, Кабмин должен усовершенствовать процедуры получения иностранными ИT-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину, а их работодателями – получение разрешений на работу иностранцев.

Кабмин также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ИT-специалистов.