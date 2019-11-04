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04.11.2019

Зеленский поручил улучшить охрану арсеналов

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ Глава государства поставил задачу повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

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