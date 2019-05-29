29.05.2019
Зеленский посетил шахту, где погибли горняки
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, посетил шахту Лесная во Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка - Михаил Турко и Михаил Павлик.
Отмечается, что президент пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования.
В ходе встречи он отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. "Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - сказал Зеленский.
Также президент встретился с рабочими шахты Лесная. Горняки рассказали Зеленскому о задержках с выплатой зарплаты.
Кроме этого, президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.
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