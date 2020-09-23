Зеленский посетил учения Объединенные усилия-2020

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.

Указано, что это первые учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО, и очередной шаг к обретению совместимости украинского войска с армиями стран – членов Альянса.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", – сказал Зеленский.

Отмечается, что подразделения ВСУ отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку на передний край противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта, захват плацдарма, форсирование водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодоление понтонного моста.

А в районе Кинбурнской косы близ села Виноградное был отработан элемент управления сосредоточенным огневым ударом. Поражение осуществлялось из РСЗО Ольха, Ураган по объектам в глубине обороны противника. Также отрабатывалось применение ударного беспилотника Bayraktar.

Президент положительно оценил учения и поздравил с проведенными испытаниями. Зеленский отметил подготовку военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.