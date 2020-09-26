Зеленский посетил выжившего в катастрофе курсанта

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский навестил в больнице Вячеслава Золочевского - 20-летнего курсанта, которому удалось выжить после крушения самолета под Харьковом. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун сообщил, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Однако несмотря на это военный находится в сознании.

Вячеслав Золочевский рассказал Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, имеют ли врачи и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи.

"Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", - написал Зеленский на своем Telegram-канале.

Также Глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь.