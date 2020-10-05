Зеленский посетит с визитом Великобританию
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 5 октября.
Указано, что запланированы переговоры Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита четы Зеленских предусмотрена их аудиенция у герцога и герцогини Кембриджских.
"Запланированы также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой бирже и встреча с британскими инвесторами", – говорится в сообщении.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может получить в ближайшее время реальную военную помощь от Британии, в том числе крупный контракт на летальное вооружение. По его словам, речь идет не только приобретении вооружений, но и их производстве в Украине.