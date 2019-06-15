Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Чемпионате мира

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой на Чемпионате мира U20.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина - даже больше", - написал он на свое странице в Facebook.