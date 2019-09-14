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14.09.2019

Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр в субботу, 14 сентября, представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Я хочу сегодня вам представить нового председателя областной государственной администрации. Очень молодой человек - Александр Бондаренко", - сказал Зеленский.

Глава государства вручил новому главе ОГА соответствующее удостоверение.

Новый председатель Днепропетровской ОГА поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации "будет возвращать области и людям качественной работой".

"Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное - чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизни жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат", - заверил Бондаренко.

Справка. 33-летний Александр Бондаренко - бизнесмен.

За несколько дней до назначения Бондаренко задекларировал 147 330 гривен доходов за 2018 год.

Его жена, гражданка Российской Федерации, задекларировала заработную плату по основному месту работы – 992 340 гривен.

Бондаренко задекларировал 50 000 долларов наличных средств, на депозитах в банках он хранит 165 500 гривен, 74 500 долларов и 59 200 евро.

В собственности губернатора квартира площадью 126,9 кв. м в Харькове и квартира площадью 89,8 кв. м в Киеве, как "объекты незавершенного строительства" он задекларировал квартиру площадью 39,6 кв. м в Харькове и квартиру площадью 65,3 кв. м в Харькове.

Бондаренко владеет автомобилем Mazda 6 2016 года выпуска.

Кроме того, у Бондаренко появилась страничка в Википедии. Информации там мало, но указано, что в 2010 году он закончил Киево-Могилянскую академию по специальности "финансы" и прошел стажировку в Швеции по программе развития частного сектора бизнеса.

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