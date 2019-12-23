23.12.2019
Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, собрал на совещание представителей топливного рынка, на котором обсудили вопрос снижения цен на АЗС, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену) на табло", - обратился он к трейдерам.
Представитель Минэкономики отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.
Участники рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% заправок работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.
Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком. "С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.
Новости раздела
Украина
23.12.2019
Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.
Украина
23.12.2019
Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году
Нацбанк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год.
Украина
23.12.2019
Компьютер подделывает голос. Придумали украинцы
Украинская компания уже два года работает над искусственным интеллектом, способным синтезировать голос любого человека.
Украина
23.12.2019
Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым
Украинские дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля легитимизировать аннексию Крыма.
Украина
23.12.2019
В Украине ускорился спад промпроизводства
По итогам 11 месяцев объем промпроизводства в Украине снизился на 1,2%. Падение продолжается уже полгода.
Украина
23.12.2019
В Нафтогазе озвучили риски соглашения по транзиту
Украинская сторона работает над системой договоров для снижения рисков газового соглашения с Россией, отметил Юрий Витренко.
Украина
22.12.2019
У 92% детей в интернатах Украины есть родители
Только 8% детей в украинских интернатах – это полные сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Украина
22.12.2019
В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ
Для проведения выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей.
Украина
22.12.2019
МИД РФ: Киев отказался развести силы по всей линии
Украинская сторона в Париже категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения, сообщил Сергей Лавров.
Украина
22.12.2019
Глава МИД Украины назвал главную задачу дипломатов
Задача, которую руководство ведомства ставит сейчас перед своими подчиненными, - прагматизация и экономизация внешней деятельности.
Украина
21.12.2019
Зеленский утвердил решение СНБО по кибербезопасности
Контроль за выполнением данного решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.