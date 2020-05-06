Зеленский пригрозил главам ОГА за зарплаты медикам

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что невыплаты зарплат медикам - это ответственность глав облгосадминистраций, так как Минздрав уже перечислил необходимые средства.

"Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены. Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал украинцев "не расслабляться" и выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом правительства.

Зеленский также обратил внимание на местные выборы, отметив, что не допустит махинаций.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Я этого не допущу. Поэтому никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии Слуга народа", - сказал Зеленский.