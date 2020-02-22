Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА

Эвакуированные из Китая выйдут из автобусов и пойдут в санаторий пешком, если дороги не разблокируют, заявил губернатор протестующим.

На 60-летнюю пассажирку, ехавшую в поезде из Киева в Бердянск, упала плохо закрепленная полка. Пострадавшая находится в больнице. Ей нельзя ни ходить, ни сидеть.

Эвакуированные из Китая украинцы являются выходцами из 14 областей, а также из Киева.

Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года Нацбанк продал валюту на $295 млн.

Игорь Сопель уволился из-за ситуации, возникшей в Тернопольской области в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины.

Суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина в Украину. При этом его защита еще имеет право подать апелляцию.

Активный циклон принесет значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогода ожидается в западных и юго-восточных областях.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении.

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