07.07.2020
Зеленский признался в недекларировании доходов
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений об изменениях в имущественном состоянии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.
"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - отмечают в ОП.
В связи с этим Зеленский заявил, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.
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