Зеленский признался в недекларировании доходов

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений об изменениях в имущественном состоянии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - отмечают в ОП.

В связи с этим Зеленский заявил, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.