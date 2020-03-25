Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса, пишет Офис президента в среду, 25 марта.

Отмечается, что глава государства обратился к председателям ОГА и городским председателям областных центров на селекторном совещании.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - сазал Зеленский.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Владимир Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Однако, подчеркнул президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект Пасха дома, который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал глава государства.