Зеленский просит артиллерию "держать порох сухим"

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником и выказал требование, чтобы они держали "порох сухим" и были гарантами тишины на Донбассе.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

Ранее стало известно, что разведение сил в Золотом официально завершилось. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

При этом в Петровском отложили разведение сил. Причиной перенесения даты стали обстрелы, которые в последний раз были зафиксированы 30 октября.