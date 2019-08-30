Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию

Источник: Корреспондент.net

ПрезидентВладимир Зеленский предлагает передать главе государства назначение и увольнение командующего Нацгвардией и вывести ее из подчинения МВД. Об этом говорится в законопроекте № 1007, внесенным в Верховную Раду.

Он определен президентом как неотложный.

"Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией", - говорится в проекте закона.

Необходимость такого решения объясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.

"Потому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы О национальной безопасности Украины и О Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте.

Проектом закона предлагается исключить все упоминания о министре внутренних дел, а руководство Нацгвардии непосредственно передать командующему НГУ.