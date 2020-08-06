06.08.2020
Зеленский просит Раду повысить "минималку"
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Кузнецова в четверг, 6 августа.
"Это важный законопроект, который сегодня вносится Президентом в парламент", - сказала она и добавила, что "это первый шаг для поднятия социальных гарантий гражданам".
Ожидается, что Рада рассмотрит данный вопрос до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта".
Отмечается, что основным источником для финансирования увеличенных зарплат станет экономия на обслуживании госдолга.
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