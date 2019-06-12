Зеленский против Рады. Как заседал Конституционный суд

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля, но состоятся ли они – так до сих пор и неизвестно.

Ряд народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой оценить указ Зеленского на соответствие Конституции.

11 июня КС провел открытое заседание для рассмотрения обращения депутатов.

Зеленский пришел

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на заседании Конституционного суда.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям", - заявил глава государства.

По его словам, украинцы не верят Раде и аплодируют решению о ее роспуске.

"И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам не будет стыдно и перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его юридическая позиция "неоспорима и безупречна" и покинул заседание. Эксперты говорят, что выступление президента с политическим заявлением стало нарушением регламента КС, ведь он являлся стороной в процессе, но фактически в нем так и не поучаствовал.

Аргументы сторон

Заседание КС длилось 8 часов с перерывами.

Члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Также судьи спрашивали представителя Зеленского о том, почему в указе отсутствует конкретные основания роспуска. Тот отметил, что законодательство не требует мотивировать указы президента.

Представитель Зеленского Вениславский, кроме того, говорил, что коалиция в Раде отсутствует с 29 марта 2016 года, и что об этом якобы заявляли и представители фракций, и предыдущий президент Петр Порошенко.

Вениславский утверждал, что коалиция не подавала кандидатуры на должности министров при формировании правительства Владимира Гройсмана и не поддержала большинством ни один законопроект, внесенный Кабмином. У Зеленского считают, что это свидетельствует об отсутствии коалиции.

В то же время, депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.

Также Олег Куприенко из Радикальной партии утверждал, что даже после выхода из коалиции трех фракций (74 депутатов), там все равно осталась необходимое большинство (228 депутатов), потому что в состав коалиции входили также внефракционные нардепы.

У Зеленского же отрицают, что внефракционные депутаты могут образовывать коалицию.

Что дальше

"Конституционный Суд не завершил свою работу, он переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия и постановления решения по этому делу", – подчеркнула председатель КС Наталья Шаптала.

Она добавила, что решение по делу будет опубликовано на официальном сайте суда.

Формально решение должно появиться до 29 июня, но судьи могут и не прийти к единой позиции. Для утверждения решения нужны голоса 10 судей из 17.

Мнения в социальных сетях

Одни увидели слабость в позиции представителей Рады.

Другие - в аргументации представителя Зеленского.