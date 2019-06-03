Зеленский проведет большую пресс-конференцию

Источник: Корреспондент.net

По истечению ста дней работы президент Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она.

Предположительно, пресс-конференцию можно ожидать в конце августа.

Также Мендаль рассказала о предстоящем первом зарубежном визите Зеленского.

Так, 4 июня глава государства отправится в Брюссель, где запланированы встречи с руководством ЕС.

"Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позиции – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказала Мендель.

В ходе визита запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.