05.08.2019
Зеленский провел переговоры с премьером Британии
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 5 августа.
"Речь шла о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.
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