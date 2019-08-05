Зеленский провел переговоры с премьером Британии

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 5 августа.

"Речь шла о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.