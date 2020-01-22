Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти, сообщает Офис главы государства в среду, 22 января.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

"Я очень рад, что наша конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества... Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - отметил Зеленский.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.