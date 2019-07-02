Зеленский провел ряд встреч в Канаде

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с европейскими чиновниками в Канаде.

Так, глава государства встречался с заместителем Генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Катариной Матерновой.

Кроме того, Зеленский разговаривал с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам Линкявичюса, президент Украины заверил, что активная помощь Литвы помогает ускорить структурные рфеормы в Украине.

"Чрезвычайно важно сделать реформы необратимыми для всех украинцев. Договорились, что следующая конференция будет организована Литвой", - написал глава МИД Литвы в Twitter.