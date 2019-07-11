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11.07.2019

Зеленский провел совещание по тарифам на газ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, встретился с представителями НАК Нафтогаз и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, за последние месяцы произошло снижение цены на газ и предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное уменьшение цены газа за май - июль составит около 21%.

Присутствовавший на встрече руководитель интегрированного газового бизнеса НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов сообщил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. И, соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища, - уже есть 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд куб. м.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил он и подписал соответствующее распоряжение.

Фаворов также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук обратил внимание, что повлиять на стоимость газа может увеличения Украины собственной добычи. По его убеждению, потенциал для этого есть прежде всего в стимулировании использования уже полученных лицензий на добычу полезных ископаемых.

"Это направление должно быть приоритетным. Также нужно прилагать максимум усилий для привлечения в эту сферу стратегических инвесторов. Для этого мы создадим прозрачные, должным образом подготовленные аукционы, чтобы у инвестора было достаточно времени для предоставления качественного предложения", - отметил Гончарук.

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