Найти

22.08.2020

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Указано, что в начале разговора Эрдоган поздравил Зеленского с установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Украинский президент, со своей стороны, заявил об отсутствии боевых потерь в течение 27 дней.

Зеленский также поднял вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц, в том числе крымских татар.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сообщил он.

Кроме того, лидеры государств обсудили ход выполнения договоренностей по строительству автомобильных дорог, а также жилья для 500 семей переселенцев из Крыма.

Зеленский и Эрдоган также говорили об открытии залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, ситуации с распространением коронавируса и развитии торгово-экономического сотрудничества.

Также президенты поднимали вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в том числе участие Турции в командно-штабных учениях Объединенные усилия-2020, которые состоятся в Украине в конце сентября.

В конце разговора Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию.

Новости раздела
Украина
22.08.2020
Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом
Статистика говорит о том, что коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, отметил Владимир Труш.
Украина
22.08.2020
Киево-Святошинский район попал в оранжевую зону
В Киевской области больницы "второй волны" уже готовятся к приему пациентов с коронавирусом.
Украина
22.08.2020
Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"
После возвращения из отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.
Украина
22.08.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом
Лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.
Украина
21.08.2020
НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого
Несмотря на сложные отношения ведомств, последние полгода "стали едва ли не самыми конструктивными" в работе САП и НАБУ, говорят в бюро.
Украина
21.08.2020
Елена Зеленская рассказала об излечении от COVID
Первая леди две недели лечилась от коронавирус и неделю еще была в больнице с сыном. А на полное восстановление ушло больше месяца.
Украина
21.08.2020
Навального отправляют на лечение в Германию
Переговоры о транспортировке российского оппозиционера в зарубежную клинику сдвинулись с мертвой точки, сообщила его спикер Кира Ярмыш.
Украина
21.08.2020
В МВФ рассказали о планах сотрудничества с Киевом
Миссия МВФ примет решение, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество.
Украина
21.08.2020
Соцопрос: Уехать из Украины готов каждый пятый
Больше всего желающих строить свою жизнь за границей среди молодежи, которую привлекает возможность больше зарабатывать в развитых странах.
Украина
19.08.2020
Сельхозпроизводство в Украине замедлило падение
Сельхозпредприятия сократили производство на 15,3%, хозяйства населения - на 4,2%. Производство в растениеводстве сократилось на 15,7%, в животноводстве - на 4,3%.
Украина
19.08.2020
В Украине снижен прогноз урожая зерна
Погодные условия последних недель повлекли потерю потенциального урожая кукурузы или его существенное снижение.
Украина
19.08.2020
Названо число умерших с начала года украинцев
При этом с начала года в Украине родились почти 140 тысяч человек. Миграционный прирост составил 7 598 человек.
НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого | Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"