26.09.2019
Зеленский провел в США встречу с инвесторами
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, на встрече с американскими бизнесменами пригласил их инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США в Нью -Йорке.
Он отметил, что для развития есть все, кроме времени ждать. "Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.
"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор -будь то западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.
Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие.
Также он заявил, что власти настроены не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить.
"Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и делать это надо все очень быстро. У нас нет несколько лет, у нас есть только месяцы", - подчеркнул глава государства.
"В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал Владимир Зеленский.
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