Зеленский провел в США встречу с инвесторами

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, на встрече с американскими бизнесменами пригласил их инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США в Нью -Йорке.

Он отметил, что для развития есть все, кроме времени ждать. "Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор -будь то западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие.