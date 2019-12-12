Найти

12.12.2019

Зеленский: Путин очень непростой человек

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на саммите нормандской четверки в Париже. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
 
Как отметил глава государства, на встрече он чувствовал мощную поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
 
"Честно говоря, мы (с Путиным – ред.) в течение восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель. Со стороны Франции. Я им благодарен они нас поддерживали очень сильно. Что касается президента РФ, то, что я понял – он очень непростой, сложный человек", – указал Зеленский и добавил, что многое понял. 
 
При этом украинский лидер подчеркнул, что диалог с РФ начался.

"Я понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас – сильная позиция", – заявил глава государства. 

Также он подтвердил, что во время саммита пожал руку российскому коллеге.
 
"А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начинать диалог, о чем-то договариваться, а самое главное – решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидис уже до конца года", – подытожил Зеленский. 
Новости раздела
Украина
12.12.2019
Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"
Украина отказывается выплачивать одолженное и накопленные штрафные проценты, которые теперь могут достигать $ 4,5 миллиарда.
Украина
12.12.2019
Зеленский: Путин очень непростой человек
Украинский лидер подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.
Украина
12.12.2019
Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом
Министр энергетики oбъяснил, почему России стоит согласиться на газовое предложение Украины.
Украина
12.12.2019
МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом
Нацбанк Украины ожидает, что решение о новой программе МВФ будет принято в первом квартале 2020 года.
Украина
12.12.2019
Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
Правоохранители обнародовали телефонные переговоры задержанной по подозрению в убийстве Павла Шеремета.
Украина
12.12.2019
В МИД рассказали о компромиссах по обмену пленными
Обмен заложниками, который намечен до конца года, требует более гибкого подхода чем в прошлый раз, заявил Пристайко.
Украина
11.12.2019
На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским
Полиция ввела спецоперацию Гром. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Украина
11.12.2019
В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину
Польша уже выразила готовность к прекращению транзита газа, а Словакия готовится к такому сценарию 10 лет.
Украина
11.12.2019
Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка
Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.
Украина
11.12.2019
Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%
В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
Украина
11.12.2019
Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях
Новые руководители были назначены в 33 районах восьми областей. Также были уволены некоторые старые главы РГА.
Украина
11.12.2019
Мессия климата. Как школьница стала человеком года
Шведская активистка Грета Тунберг стала самой молодой среди тех, кто получил это звание за 92 года.
Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом | Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"