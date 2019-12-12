12.12.2019
Зеленский: Путин очень непростой человек
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на саммите нормандской четверки в Париже. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
Как отметил глава государства, на встрече он чувствовал мощную поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Честно говоря, мы (с Путиным – ред.) в течение восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель. Со стороны Франции. Я им благодарен они нас поддерживали очень сильно. Что касается президента РФ, то, что я понял – он очень непростой, сложный человек", – указал Зеленский и добавил, что многое понял.
При этом украинский лидер подчеркнул, что диалог с РФ начался.
"Я понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас – сильная позиция", – заявил глава государства.
Также он подтвердил, что во время саммита пожал руку российскому коллеге.
"А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начинать диалог, о чем-то договариваться, а самое главное – решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидис уже до конца года", – подытожил Зеленский.
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