Зеленский раскритиковал НБУ за монетарную политику

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка очень жесткая монетарная политика. До конца года должен быть решен вопрос с упрощенными процедурами получения бизнесом кредитов.

"Есть две вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, поверьте. Мы около года с этим боремся, разговаривали с Национальным банком очень серьезно, чтобы была снижена учетная ставка, чтобы у людей появилась возможность брать кредит. Поэтому кроме программы 5-7-9%, которую мы сейчас наполняем, там еще есть портфельное кредитования, которое появится в Верховной Раде в виде законопроекта. То есть, наша главная задача – сделать до конца года нормальные условия для кредитования", – рассказал Зеленский.

Президент считает, что есть "зарегулированность процессов". Также, по его мнению, у Национального банка очень жесткая монетарная политика.

"Но это мое впечатление. Мы говорили и с государственными банками, чтобы предоставить возможность и была более упрощенная процедура получения этих кредитов, по нормальным условиям, до 10%. Я думаю, что 5-7% – это нормальные условия, когда человек не выезжает из Украины, а будет возможность, если он хочет, работать в Украине", – добавил глава государства.