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27.03.2020

Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украина договорилась с Международным валютным Фондом об увеличении программы до 8 млрд долларов. Взамен МВФ требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. Об этом после заседания фракции Слуга народа вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас ежедневно идут переговоры с МВФ. Мы договорились об увеличении программы. Мы с МВФ, с ЕБРР, с Евросоюзом и с некоторыми странами. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до восьми миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле. Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина может получить средства от ЕБРР и Всемирного банка.

"Если дальше в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 миллиардов долларов США. Дальше разговариваем и нас обязательно поддерживает Азербайджан... Проговорили и ждем ответа от премьер-министра Канады.. Мы понимаем, что мировой кризис, но нам очень важно сейчас это пройти", - добавил он.

Зеоенский также сообщил, что в течение двух недель Украина получит первый быстрый транш.

"Мы договорились с руководством МВФ, как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш: он будет около двух, я думаю, что будет два миллиарда долларов получим - сразу в бюджет Украины", - заявил Зеленский, отметив, что эти деньги пойдут на поддержку людей.

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