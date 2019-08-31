Зеленский рассказал о двух разговорах с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как у него проходили два разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью главы украинского государства в программе "100 дней президента" вышло на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

По словам Зеленского, бывшее руководство МИД Украины пыталось не допустить его разговора с Путиным.

"В МИД очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческое. Для них, не дай Бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", – сказал Зеленский.

По его словам, первый разговор с Путиным 11 июляпродлился 30 минут.

"Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор 30 минут. У нас был предметный разговор. Мы решили, как и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", – сказал он.

Зеленский отметил, что "вторая беседа – обмен информацией, о которой я не могу говорить, не имею права. И о шагах для возвращения ребят и не только моряков".

Президент Украины надеется на встречу с Владимиром Путиным в рамках "Нормандского формата".

"Это будет наша (с Путиным – ред.) в "Нормандском формате" личная встреча. Нашей стороной она была запланирована", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что только смотря друг другу в глаза и в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что важнее всего".